Chefe da AGU contesta poder de polícia do TSE: “inconstitucional”

247 - O advogado-geral da União, Bruno Bianco, criticou através de suas redes sociais, nesta terça-feira (25), a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ampliou os poderes da Corte Eleitoral no combate às fake news. A medida faz com que o conteúdo seja retirado do ar em até duas horas, sem a necessidade do tribunal analisar ação por ação.

“A Advocacia-geral da União entende que o ato é eivado de inconstitucionalidade. Exorbitou-se o Poder regulamentar para institucionalizar poderes ao Tribunal Superior Eleitoral, de uma espécie de censor eleitoral”, disse Bianco em uma postagem no Twitter.

Bianco completou que “não é possível ao Poder judicial eleitoral realizar controle de tamanha magnitude sob perfis e manifestações”.

