Chefes de Poderes não irão ao 7 de setembro de Bolsonaro

247 - Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não comparecerão aos atos do 7 de setembro ao lado de Jair Bolsonaro (PL), que deve participar de um protesto na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada nesta terça-feira (6) pela jornalista Helena Chagas no Twitter.

"A apropriação eleitoreiro-golpista do 7 de setembro por Bolsonaro levará chefes de poderes a uma inédita ausência no desfile. Rodrigo Pacheco avisou que não vai, embora em Bsb. Lira deu desculpa e fica em Alagoas. E Luiz Fux? Nada falou ainda. Mas o mínimo q pode fazer é não ir..", escreveu a jornalista no Twitter.

A expectativa de políticos e eleitores para este 7 de setembro é consequência das ameças de golpe feitas por Jair Bolsonaro (PL), que defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias Legislativas).

Partido de oposição ao governo federal denunciaram que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro. Após assumir o Planalto, em 2019, Bolsonaro participou de protestos que defendiam o fechamento do Congresso Nacional e do STF.

