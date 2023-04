Chico Teixeira: "estamos em pleno curso de um novo golpe de Estado"

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Chico Teixeira afirmou nesta quarta-feira (19) em entrevista à TV 247 que está em curso uma tentativa de golpe no Brasil. Ele comentou os militares que apareceram em um vídeo divulgado pela CNN Brasil dando passagem para bolsonaristas invadirem, no dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto.

"Estamos em pleno curso de um novo golpe de Estado", disse. "Foi tentado um golpe de Estado no dia 7 de setembro de 2021. No dia 30 de outubro (do ano passado). Tentaram um novo golpe em 12 de dezembro e um quarto golpe em 8 de janeiro", alertou.

O general Gonçalves Dias pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após a divulgação das gravações.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli vai assumir interinamente o GSI.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.