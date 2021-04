Cidadania vai pedir a Kajuru que saia do partido, ou então será expulso

"O desgaste que ele traz ao partido não compensa tê-lo em nossos quadros", disse a Lauro Jardim, sob reserva, um deputado do partido edit

247 - O Cidadania, partido do Senador Jorge Kajuru (GO), decidiu na tarde desta segunda-feira (12) que pedirá ao parlamentar que se desligue da legenda. A decisão foi tomada após reunião virtual, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, e a posição dos participantes foi unânime.

Caso o senador resista, será aberto um processo interno de expulsão.

"O desgaste que ele traz ao partido não compensa tê-lo em nossos quadros", disse um deputado do Cidadania ao colunista.

O motivo para a saída forçada de Kajuru é a polêmica envolvendo o vazamento de conversa gravada entre ele e Jair Bolsonaro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.