Ciro Nogueira anuncia início de transição

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), anunciou nesta terça-feira (1), após pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) - candidato derrotado no segundo turno das eleições por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - que a transição de governo foi autorizada.

“O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado e com base na lei, a iniciar a transição'', disse.

Nogueira confirmou que foi procurado pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, para acertar os trâmites para a condução da transição. Nogueira será o responsável pela transição do governo Bolsonaro.

Transição deve começar nesta quinta-feira (3), quando o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será oficializado coordenador da transiçao de governo.

Em seu pronunciamento, cerca de 48 horas após o resultado do segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro (PL) agradeceu os mais de 58 milhões de votos que recebeu, mas não reconheceu a derrota e não parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória.

Bolsonaro fez um discurso de pouco mais de dois minutos e disse que os protestos golpistas que bloqueiam rodovias pelo país são fruto da "indignação" das pessoas por se sentirem supostamente injustiçada. Bolsonaro não contestou o resultado da eleição, defendeu manifestações pacíficas.

