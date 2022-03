Ciro Nogueira ataca o próprio parlamento ao tentar rebater críticas de Lula ao pior Congresso de todos os tempos

Um dos protagonistas do orçamento secreto e do tratoraço, ministro insinuou que parlamentares vendiam apoio ao governo Lula edit

247 – O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e um dos protagonistas de escândalos como o orçamento secreto e o tratoraço, que beneficiam deputados da base aliada com emendas milionárias, encontrou uma forma inusitada de rebater uma crítica feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao "pior Congresso de todos os tempos". Disse que no passado havia "mensalão", sugerindo, portanto, que parlamentares vendiam apoio aos governos petistas. Confira, abaixo, o tweet de Ciro Nogueira, que, na prática, confirma a crítica de Lula à venalidade do parlamento brasileiro:

Congresso deformado? Pior da História? Esqueceu do Mensalão? Nunca na história deste país Câmara, Senado e um governo, do presidente Bolsonaro, se relacionaram tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece o passado https://t.co/LuTVchx7sF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 20, 2022

