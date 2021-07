Ciro Nogueira confirma criação do Ministério do Emprego

247 - Ciro Nogueira confirmou nesta terça-feira (27) que o Ministério do Trabalho será recriado. O senador assumirá a Casa Civil, deslocando o general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência, o que, por sua vez, exigiu a criação da nova pasta -- o Ministério do Emprego e Previdência -- para acomodar o antigo secretário de governo, Onyx Lorenzoni.

No Palácio do Planalto, Nogueira acrescentou que tomará posse "o mais rápido possível". (Com informações do Antagonista).

