Ciro Nogueira diz que PP entrará no Conselho de Ética da Câmara contra Janones; "Que piada", rebate Gleisi

"Era só o que faltava. Antidemocráticos e mentirosos são eles!", declarou a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP) afirmou que seu partido acionará o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), aliado do ex-presidente Lula (PT) na campanha eleitoral.

"A defesa da democracia é uma pauta desta eleição. Passa pelo combate às fake news e a autonomia do Legislativo. O Progressistas entrará amanhã no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Janones e seus atos antidemocráticos", escreveu Nogueira.

Deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR) rebateu: "era só o que faltava, Ciro Nogueira, o homem do Centrão de Bolsonaro, disse que vai entrar no Conselho de Ética contra o deputado André Janones por atos antidemocráticos e fake news. Que piada! Bora denunciar essa marmota e defender Janones. Antidemocráticos e mentirosos são eles!".

Janones também respondeu, com ironia: "atos antidemocráticos? E aquela história de fechar o STF? De dizer que estavam 'esticando demais a corda', de chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha e dizer que não cumpriria mais as decisões dele e etc? Era só brincadeirinha?".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.