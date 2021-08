Ciro Nogueira se encontra com Fux nesta quarta para tentar diminuir tensão entre STF e Bolsonaro

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se encontra com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, nesta quarta-feira (18), segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil.

A conversa ocorrerá em meio a um clima de tensão entre a Corte e Jair Bolsonaro, já que o chefe do governo federal segue na sua cruzada de atacar ministros do tribunal, como Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Para defender seu chefe, Nogueira dirá a Fux que é preciso separar a retórica política de Bolsonaro de suas ações institucionais.

O ministro da Casa Civil tentará passar ao presidente do Supremo a ideia de que o confronto com o Judiciário foi a forma como Bolsonaro encontrou para mobilizar sua base eleitoral no momento mais difícil do governo.

Ciro Nogueira também prometerá, segundo Gustavo Uribe, da CNN Brasil, que Bolsonaro não avançará sobre os limites da Constituição.

