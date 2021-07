Ciro Nogueira tem reunião prevista com Bolsonaro para definir cargo de ministro da Casa Civil

A expectativa em Brasília (DF) é que, após a reunião com o senador do PP-PI, Jair Bolsonaro anuncie as mudanças em sua equipe ministerial edit

247 - Líder do centrão, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que tem um encontro com Jair Bolsonaro previsto para esta segunda-feira (26) para tratar da provável indicação do parlamentar ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A expectativa em Brasília (DF) é que, após a reunião, Bolsonaro anuncie as mudanças em sua equipe ministerial. O relato do congressista foi feito à CNN Brasil.

Com a troca na Casa Civil, o atual titular da pasta, Luiz Eduardo Ramos, deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni, para quem teria sido prometido um novo ministério, fruto de um possível desmembramento da pasta da Economia que levaria à criação de um novo Ministério do Emprego e Previdência.

