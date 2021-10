Citado para o STF, presidente do Cade almeja vaga em outra corte

Suposta articulação para alçar Alexandre Cordeiro ao STF no lugar de André Mendonça é atribuída a ministros do Palácio do Planalto edit

Igor Gadelha, Metrópoles - Defendido por alguns ministros do governo como um possível nome para o Supremo Tribunal Federal (STF), o atual presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Cordeiro, tem se articulado mesmo é para assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo aliados de Cordeiro, ele almeja ser indicado como substituto do ministro Felix Fisher, que terá de se aposentar compulsoriamente em agosto do próximo ano, quando completará 75 anos de idade. A vaga de Fisher é destinada a membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Leia a íntegra no Metrópoles.

