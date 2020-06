Clã Bolsonaro teme prisão de Wassef e deve trocar de advogado

247 – A família Bolsonaro deve providenciar a troca da defesa do senador Flávio Bolsonaro, depois da prisão de Fabrício Queiroz, que foi escondido pelo advogado Frederick Wassef em uma casa em Atibaia (SP). É o que informa a coluna Painel , neste sábado. "Aliados de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) dizem que está sacramentada a saída de Frederick Wassef da defesa do senador. Outros advogados que estão no caso alertaram o filho do presidente Jair Bolsonaro de que o Ministério Público pode pedir a prisão de Wassef a qualquer momento e que, por isso, é necessário o afastamento imediato. O advogado, que abrigava Fabrício Queiroz em sua casa, ainda precisa assinar documentos renunciando à defesa ou substabelecendo poderes", informa a jornalista Camila Mattoso.

