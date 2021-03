Clima pesa contra Ernesto Araújo e Planalto já busca nomes para substituí-lo

247 - Após o Congresso Nacional expressar profunda insatisfação com o trabalho de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, sentimento principalmente vocalizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e mais recentemente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o Palácio do Planalto já avalia nomes para substituir o pior chanceler a história do Brasil, segundo Andréia Sadi, do G1.

Os principais nomes ventilados por parlamentares e membros do Planalto são os do ex-presidente e senador Fernando Collor (PRB-AL) e do também senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

Um grupo na Câmara acredita que a melhor saída seja nomear um diplomata de carreira para o cargo, evitando, assim, uma derrota dupla da ala ideológica do governo Jair Bolsonaro, que seria a saída de Araújo e a entrada de um político no Itamaraty,

Bolsonaro já está ciente de que a demissão de Araújo é uma prioridade para preservar uma boa relação com o Congresso.

