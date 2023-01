Com destino à Papuda, Anderson Torres embarca em vôo Miami-Brasília (vídeo)

Apoie o 247

Sputnik – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres sendo acompanhado pela polícia dos Estados Unidos, no aeroporto de Miami, antes de embarcar em voo a caminho do Brasil.

De acordo com o portal G1, o ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) comprou sua passagem usando apenas seus dois primeiros nomes, Anderson Gustavo.

Na última terça-feira (10), ele declarou que retornaria ao Brasil e se entregaria à Justiça, após o pedido de prisão ser expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão de Moraes foi uma resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que solicitou a prisão em flagrante de Torres e outros agentes de segurança pública que tiveram uma atuação considerada omissa diante da invasão promovida das sedes dos três Poderes, em Brasília, no domingo (8), ou que tenham participado do ato.

O ex-secretário de Segurança Pública do DF estava curtindo férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Torres foi convidado para o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pelo governador afastado Ibaneis Rocha.

Antes de ser afastado por 90 dias, também por determinação de Moraes, Ibaneis Rocha exonerou Torres do cargo de secretário. O ministro do STF indicou que houve omissão de ambos na invasão promovida por bolsonaristas em Brasília.

