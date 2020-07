Com Ernesto Araújo, diárias pagas a diplomatas por missões no Brasil crescem 49%

247 - O valor pago em diárias a diplomatas que atuam no exterior e foram chamados para missões no Brasil aumentou 49,29% em 2019, primeiro ano da gestão de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores (MRE), na comparação com o ano anterior. Em 2019 foram pagos R$ 444,3 mil em diárias a 77 diplomatas, ante R$ 297,6 mil em 2018 para 100 funcionários. Os dados foram publicados pela CNN Brasil via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Geralmente, o tempo dessas missões é de menos de um mês. A média em 2018, por exemplo, foi de 12 dias. Essa quantidade aumentou em 2019, com média de 22 dias.

No ano passado, cinco diplomatas ficaram mais de quatro meses no país: Gilsandra da Luz Clark (seis meses), Mayara Nascimento Santos (146), Mateus Fernandez Xavier (142 dias), Fernando Augusto Ferraz Muggiati (142) e Alberto Luiz Pinto Coelho Fonseca (123 dias).

Só Clark recebeu, em 2019, uma cifra de R$ 40,9 mil em diárias (cerca de R$ 6,8 mil por mês).

Enquanto recebem essas diárias, o salário, pago em euro ou dólar, continua sendo pago, assim como o auxílio para pagar a residência funcional no outro país. O valor pode superar os R$ 30 mil mensais.

O auxílio-moradia chega a U$$ 10 mil no mês (R$ 53,8 mil). Somadas essas remunerações, é possível que um mesmo servidor tenha custo de mais de R$ 1 milhão por ano.

