Com resistência do Itamaraty, Bolsonaro distribui convites a embaixadas para discutir urnas eletrônicas

247 - Representantes de embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil começaram a receber nesta quinta-feira (14) convite para uma reunião com Jair Bolsonaro na próxima segunda, no Palácio da Alvorada, para discutir urnas eletrônicas, informa reportagem do SBT .

A ação do Planalto sofreu resistência do Itamaraty. Os diplomatas avaliam que o convite, uma vez materializado, teria o potencial de gerar uma nova polêmica com a comunidade internacional. O chanceler, Carlos França, passou então a tratar do assunto diretamente com Bolsonaro.

A organização dos encontros ocorre depois que Bolsonaro classificou como “estrupro à democracia” a conversa entre o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e observadores internacionais que estarão no Brasil no período das eleições. Para o chefe do Planalto, o gesto de dialogar com agentes estrangeiros interferia nas prerrogativas da presidência da República.

Em palestra no Wilson Center, em Washington, no início do mês, Fachin disse que há risco de o Brasil passar por um evento mais grave do que a invasão ao Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro do ano passado, quando partidários do então presidente derrotado dos EUA, Donald Trump, invadiram as dependências do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden.

“O que tem sido dito no Brasil… é que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui, do Capitólio”, afirmou o ministro. “As Forças Armadas que já elogiei pelo papel de apoio logístico e operacional são definidas pelo artigo 142 da Constituição como forças nacionais, regulares e permanentes para atender a estabilidade dos Poderes do Estado”, disse.

