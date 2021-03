Com superlotação em UTIs, Ibaneis decreta toque de recolher no DF

Decisão vale a partir das 22h desta segunda-feira como forma de restringir atividades e, com isso, circulação de pessoas nas ruas da capital edit

Metrópoles - O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou, a partir desta segunda-feira (8/3), toque de recolher nas ruas do Distrito Federal das 22h às 5h. A medida ocorre após o aumento das ocupações de unidades de terapia intensiva (UTI) na rede hospitalar da capital da República e foi confirmada ao Metrópoles pelo Palácio do Buriti.

“Enquanto as UTIs estiverem com lotação máxima, precisaremos apertar as medidas de isolamento para diminuir o contágio e a consequente pressão sobre os hospitais”, afirmou Ibaneis ao Metrópoles.

Embora esteja em lockdown desde o dia 1º de março (segunda-feira), os casos de Covid-19 continuam aumentando, segundo dados da Secretaria de Saúde. Nesta segunda-feira, como medida de flexibilização, o GDF autorizou a retomada do funcionamento de escolas e estabelecimentos de ensino particulares, além de academia de esportes.

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.