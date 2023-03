Com volta marcada para 30 deste mês, Bolsonaro diz que devolverá armas e joias

O ex-ocupante do Planalto defendeu também que é necessário "manter de pé a bandeira do conservadorismo" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está com retorno “pré-marcado” para a quinta-feira (30) da semana ao Brasil. Também disse que nunca teve a ideia de "sumir" com as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita. O ex-ocupante do Planalto defendeu "manter de pé a bandeira do conservadorismo".

"Vou trabalhar no Partido Liberal, ajudar o presidente Valdemar [da Costa Neto], o Braga Netto, que está lá, andar pelo Brasil. E fazer política", afirmou Bolsonaro à Record.

Segundo a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

