Comandante do Exército, general Pujol está com Covid-19

247 - O Comandante do Exército, general Edson Pujol, de anos 65, foi diagnosticado com Covid-19. Ele fez o teste quando deu entrada para cirurgia no HFA (Hospital das Forças Armadas) no final de semana.

Ele foi ao hospital após ter fraturado o fêmur por ter sofrido uma queda durante prática de equitação. Segundo o Exército, Pujol está assintomático "seguindo em casa o protocolo de tratamento precoce sob orientação da equipe médica do HFA".

Bolsonaro comentou indiretamente o caso, ao afirmar que mesmo pessoas que tomam cuidados de prevenção “acabam pegando” o vírus. "Se cuidando você acaba pegando também. Muita autoridade aqui que vinha com máscara, cumprimentando com cotovelinho, videoconferência pegou.", disse.

Ele mencionou um fato ocorrido em abril, quando foi cumprimentar oficiais durante visita ao Comando Militar do Sul (CMS), em Porto Alegre. Bolsonaro estendeu a mão a Pujol e recebeu de volta saudação com os cotovelos.

