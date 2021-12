Congressistas pedem ao TCU suspensão de contrato sem licitação da Cultura

Parlamentares protocolaram uma representação no TCU pedindo a imediata suspensão do contrato, sem licitação, do secretário especial de Cultura, Mario Frias edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e os deputados Felipe Rigoni (PSB) e Tabata Amaral (PSB) protocolaram, nesta terça-feira, 7, uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a imediata suspensão do contrato, sem licitação, do secretário especial de Cultura, Mario Frias, no valor de R$ 3,6 milhões.

A empresa contratada, a Construtora Imperial, não possui funcionários e tem sede em uma caixa postal dentro de um escritório virtual. A empresa da Paraíba, foi aberta em maio de 2019 e deveria prestar serviços de conservação e manutenção do Centro Técnico Audiovisual (CTAv).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE