Congresso aprova lei que prevê salário mínimo de R$ 1.088, sem ajuste real, e rombo de R$ 247 bi

247 - O Senado Federal repetiu a Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (16) e aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. O texto estabelece regras para a execução do orçamento da união para o ano seguinte. Agora, a LDO aguarda a sanção de Jair Bolsonaro.

De acordo com a apresentação do relator da proposta, senador Irajá (PSD-TO), a meta fiscal definida pela equipe econômica do governo federal para 2021 ficou prevista para um déficit primário de R$ 247,118 bilhões.

A LDO ainda prevê o aumento do salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 1.088, considerada apenas a inflação. Portanto, o mínimo não terá aumento real.

Os congressistas ainda precisam votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021, o que deve ocorrer apenas em fevereiro.

