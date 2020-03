Congresso deverá rejeitar suspensão da Lei de Acesso de Informação decretada por Bolsonaro

O Congresso Nacional deverá rejeitar a medida do governo Jair Bolsonaro de suspender os prazos de resposta previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI). Parlamentares teriam assegurado que o ocupante do Planalto não terá sucesso em nenhuma investida neste sentido edit

247 - Parlamentares do Congresso Nacional deverão rejeitar a medida do governo Jair Bolsonaro de suspender os prazos de resposta previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI). A posição do Legislativo reflete a extrema dificuldade de articulação política da atual administração junto a congressistas. A restrição à LAI fere o princípio da transparência na administração pública – o que foi duramente criticado pela deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

De acordo com a jornalista Vera Magalhães, uma "blitz matinal com algumas das principais lideranças do Congresso mostra que as restrições à Lei de Acesso à Informação Pública, introduzidas como jabuti na árvore na MP 928, não vão ser aceitas". "Bolsonaro não terá sucesso em nenhuma investida do gênero, asseguram parlamentares", disse ela no Twitter.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), repudiou a medida do governo "justamente quando várias medidas estão sendo tomadas e compras feitas pra conter epidemia". "O que Bolsonaro quer esconder?", questionou.

