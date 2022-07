Congresso Nacional crava: Lula será eleito em outubro, mostra pesquisa

Para 50% dos parlamentares ouvidos pelo Congresso em Foco Análise, o ex-presidente sairá vitorioso do pleito de outubro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Apesar de majoritariamente governista, o Congresso Nacional não acredita na reeleição de Jair Bolsonaro (PL), mostra pesquisa Painel do Poder, realizada pelo Congresso em Foco Análise trimestralmente com os principais líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A reportagem destaca que o PL, partido de Bolsonaro, "é o dono com folga da maior bancada. Como se viu com a PEC dos Auxílios, não tem havido grande dificuldade para aprovar temas de interesse do Palácio do Planalto".

"O Congresso é governista, mas é pragmático", diz o texto. Por conta deste pragmatismo, os parlamentares veem maior possibilidade de vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição de outubro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 64 deputados e senadores, "entre os nomes mais expressivos do parlamento". Para 50% dos parlamentares ouvidos, Lula sairá vitorioso do pleito. Bolsonaro é o favorito para 40,63%. A terceira colocada é a senadora Simone Tebet (MDB), citada por 4,69%. Ciro Gomes (PDT) e Felipe D'Avila (Novo) foram citados por 1,56%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Na percepção dos parlamentares, a disputa presidencial segue polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro, com a preponderância do primeiro – uma margem de 9,37 pontos de diferença. Simone Tebet, senadora, aparece como a opção seguinte, porém em distantes 4,69% de parlamentares. Os senadores, particularmente, ficaram somente entre Lula e Bolsonaro, dando uma ligeiríssima preferência para Jair Bolsonaro. Houve menções a Lula entre os membros da base, mas não houve nenhuma menção a Bolsonaro entre os membros da oposição”, diz o relatório do levantamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A rodada do Painel do Poder ouviu 64 deputados e senadores entre os líderes mais expressivos do Congresso entre os dias 18 de maio e 15 de junho", esclarece a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE