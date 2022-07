Congresso tem rejeição de 39% mesmo após pacote de bondades, mostra Datafolha

Apoie o 247

247 - A pesquisa do Datafolha mostrou que o Congresso Nacional tem 39% de rejeição, mesmo após as recentes aprovações de ajuda financeira a caminhoneiros e aumento do Auxílio Brasil. De acordo com os números, apenas 12% aprovam o trabalho dos parlamentares.

A pesquisa apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto e ganharia no primeiro turno.

De acordo com os dados, o petista aumentou a porcentagem de voto entre os homens e segue com vantagem no público feminino, entre os mais pobres e na Região Nordeste.

