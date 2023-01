Conheça Ricardo Cappelli, que será interventor federal na segurança pública do DF

Capelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça edit

Agenda do Poder - O atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli, será interventor federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023, segundo decreto assinado neste domingo (8/1) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Cappelli é jornalista, especializado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também atuou como secretário nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao Esporte nos governos Lula e Dilma Rousseff.

Ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), foi secretário de Comunicação do Maranhão, onde se aproximou do ex-governador Flávio Dino (PSB).

No terceiro governo Lula, tornou-se o número dois da pasta da Justiça e é considerado braço direito de Dino.

O decreto de intervenção federal na segurança do DF visa frear a depredação que manifestantes bolsonaristas promovem nos prédios-sede dos Três Poderes.

O interventor fica subordinado ao presidente da República e terá amplos poderes, não sujeito às normas distritais que conflitarem com medidas necessárias à execução da intervenção.

O interventor ainda poderá requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do DF. Além disso, terá controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública.

