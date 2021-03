Conselho de Ética aprova admissibilidade de segundo processo contra Daniel Silveira

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, 22, por ampla maioria, a admissibilidade de processo contra o deputado Daniel Silveira (PSL). A investigação seguirá o trâmite normal a partir de agora, com a juntada de provas contra o deputado edit

O deputado foi preso “em flagrante” por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei de Segurança Nacional.

O processo foi admitido por 11 votos a favor. Apenas os deputados Fábio Schiochet (PSL) e Hugo Leal (PSD) foram contrários à admissibilidade.

Na sessão desta segunda-feira, por meio de vídeo gravado em prisão domiciliar, o deputado manteve sua linha de defesa de que jamais ameaçou instituições democráticas como o Congresso Nacional e o STF.

