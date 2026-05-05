Conselho de Ética avalia punição a deputados bolsonaristas que ocuparam a Mesa Diretora

247 - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira (5) a possível suspensão, por dois meses, de três parlamentares envolvidos na ocupação da Mesa Diretora da Casa em agosto de 2025. A decisão pode atingir Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

As informações foram divulgadas pela Agência Estado e indicam que a votação está prevista para ocorrer às 12h. O caso envolve acusações de conduta incompatível com o decoro parlamentar, o que pode resultar em penalidades formais aos deputados citados.

O parecer do relator do processo, deputado Moses Rodrigues (União-CE), é favorável à suspensão dos três parlamentares. No documento, ele argumenta que a medida tem caráter pedagógico e institucional, destacando que “este Parlamento não tolera o cometimento de infrações dessa natureza”.

Ocupação da mesa gerou impasse institucional

O episódio que motivou a análise do Conselho ocorreu em 6 de agosto de 2025, quando deputados da oposição ocuparam a Mesa Diretora da Câmara. A ação foi realizada como forma de protesto político durante uma sessão legislativa.

Na ocasião, a ocupação impediu o então presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de conduzir os trabalhos no plenário. O bloqueio gerou interrupção da sessão e acirrou o ambiente político entre parlamentares.

A conduta passou a ser analisada sob a ótica do regimento interno da Câmara, que estabelece limites para manifestações dentro do plenário e prevê sanções em casos de quebra de decoro.

Relator defende punição como sinal institucional

No parecer apresentado ao Conselho de Ética, Moses Rodrigues sustenta que a suspensão é necessária para preservar a autoridade institucional da Câmara dos Deputados. A avaliação do relator enfatiza o impacto do episódio no funcionamento regular do Legislativo.

Ao afirmar que “este Parlamento não tolera o cometimento de infrações dessa natureza”, o relator reforça o entendimento de que ações que interrompam o andamento das sessões podem ser enquadradas como violações graves das normas parlamentares.

A decisão do colegiado terá peso político relevante, pois poderá estabelecer um precedente sobre como a Câmara lida com atos de protesto que interfiram diretamente na condução dos trabalhos legislativos.