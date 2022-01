Conselho do MP abre processo disciplinar contra promotora bolsonarista do DF

A promotora do MP do DF Marya Olímpia Ribeiro Pacheco publicou diversas postagens com teor homofóbico e racista, antivacina e contra urnas eletrônicas edit

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu, nesta quinta-feira, 27, abrir processo disciplinar para apurar a conduta da promotora do MP do Distrito Federal Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, olavista que publicou, em redes sociais, diversas postagens com teor homofóbico e racista. Ela também compartilhou cartazes usados pelo nazismo, informa o G1.

A promotora bolsonarista também compartilhou informações falsas sobre a vacinação contra Covid e levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas.

O advogado da promotora disse ao G1 que o CNMP deve apurar apenas os posts antivacina e com suspeitas sobre as urnas eletrônicas.

“A gente fez um trabalho no conselho confrontando mensagens e a maior parte delas foi rechaçada. Com relação a fascismo e comunismo, ela colocou lado a lado fotos de propaganda nazista e comunista, para mostrar que as abordagens são assemelhadas, sem defender esse tipo de governo. Com relação ao antissemitismo, a questão foi rechaçada com mais vigor. O que tem são agora comentários sobre as urnas eletrônicas e a vacinação”, afirmou.

