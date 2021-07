Construção de novo gabinete de Arthur Lira custará quase R$ 1 milhão à Câmara

As obras para um novo espaço foi determinada pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) logo que ele tomou posse no cargo de presidente da Câmara edit

247 - A construção do novo gabinete da presidência da Câmara dos Deputados custará R$ 969 mil. As obras para um novo espaço foi determinada pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) logo que ele tomou posse no cargo. Os números foram revelados pela casa legislativa ao jornalista Ranier Bragon, da Folha de S. Paulo, através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O local que abrigará o gabinete reformado é onde ficava o comitê de imprensa. Alvo de críticas, a mudança tem como objetivo permitir o acesso direto do presidente da Câmara ao plenário sem ter de passar pelos corredores da casa legislativa. Na prática, a medida dificulta acesso da imprensa ao deputado e ao plenário da Casa;

Em fevereiro, Lira disse, por meio de sua assessoria, que a construção do espaço não vai interferir no trabalho de jornalistas.

