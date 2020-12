Contra a vontade do governador, Brasília terá praça com nome de Marielle Franco

Nesta terça-feira, deputados distritais derrubaram o veto do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha ao Projeto de Lei que dá nome de Marielle Franco a praça na capital edit

247 - A capital federal terá uma praça com o nome da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em março de 2018, no Rio de Janeiro (RJ), informa o Brasil de Fato.

A criação do espaço foi autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta terça-feira (8), após o plenário derrubar um veto do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Projeto de Lei (PL) 167/2019. A proposta prevê a nomeação de um espaço público na região central da cidade em referência à vereadora.

O PL havia sido aprovado pelos parlamentares do DF em novembro de 2019, mas depois foi vetado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Na época, o mandatário argumentou que não havia “relação entre o nome da vereadora e o Distrito Federal”, além de ter dito que "a tradição é homenagear pessoas que tenham servido diretamente à comunidade do DF".

O conhecimento liberta. Saiba mais