Coronavírus faz GDF decretar fechamento do comércio

247 - O governo do Distrito Federal decretará, ainda nesta quinta-feira (19), o fechamento do comércio, para conter transmissões de coronavírus. A medida não vale para farmácias, mercados e padarias. Também será recomendado que as igrejas evitem celebrações.

A polícia será autorizada a intervir e fechar as portas de estabelecimentos que não cumprirem a determinação.

O executivo também suspendeu, por 15 dias, as atividades em boates e em casas noturnas, em parques e em feiras populares.