Coronavírus leva Ibaneis Rocha a declarar estado de calamidade no DF

Com o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), o DF deixa clara a necessidade de apoio do governo federal para otimizar a resposta ao coronavírus

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou, na manhã desta segunda-feira (29), estado de calamidade pública por causa dos impactos do coronavírus em Brasília (DF). Com o decreto, o DF deixa clara a necessidade de apoio do governo federal.

Se a União reconhecer o estado de calamidade, o GDF poderá parcelar dívidas e remanejar o orçamento para combater a covid-19. A população também poderá ser autorizada a sacar parte do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O DF fechou este domingo (28) com 44,9 mil confirmações e 501 mortes provocadas pelo coronavírus.

