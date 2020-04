Coronavírus: votação do projeto de socorro emergencial é adiado

Sem acordo entre líderes partidários na Câmara dos Deputados, o presidente da casa confirma adiamento da sessão de votação do projeto de lei de socorro emergencial aos estados e municípios edit

247 - A votação do projeto de lei que estabelece medidas emergenciais para prestar auxílio aos estados e municípios durante a crise do novo coronavírus ficou para a próxima segunda-feira (13), após líderes partidários não chegarem a um consenso nesta quinta-feira (9) sobre o texto da proposta. A informação é do jornal O Globo.

O relator, deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), estuda ajustes para a aprovação do projeto de socorro emergencial. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou o adiamento da sessão de votação.

