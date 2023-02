Coronel da PM-DF preso diz que Exército 'frustrou' desmonte de acampamento

O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto disse que o general Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto, impediu a tentativa de desmobilizar o acampamento golpista em Brasília edit

247 - O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), disse que,até 9 de janeiro, comandantes militares do Exército "frustraram os planos" de retirada do acampamento golpista em frente ao QG do Exército, em Brasília (DF). O oficial está preso desde terça-feira (7). As declarações foram publicadas pelo portal Uol.

O coronel Naime foi preso por suspeita de omissão antes e durante o ato golpista de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

O militar disse que, em 2022, o general Dutra, chefe do Comando Militar do Palácio do Planalto, impediu a tentativa de desmobilizar o acampamento golpista por ordem do então Comandante do Exército Júlio César de Arruda.

O relato tem um conteúdo parecido com o relatório da intervenção federal da segurança do Distrito Federal, entregue no último 27 de janeiro. O texto, assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, culpou diretamente o alto comando do Exército pela manutenção do acampamento golpista em Brasília.

