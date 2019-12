Correia escancara parcialidade de Moro na Lava Jato

Nesta quinta-feira (26), diante das novas revelações da Vaza Jato, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) escancarou a parcialidade do atual ministro da Justiça e, à época, então juiz de Curitiba: "Moro foi contra investigar denúncias de Cunha porque explicitou o golpe contra Dilma. Mas as mentiras de Paloci ele validou sem provas" edit

247 - Comentando sobre a fracassada tentativa do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) de fechar acordo de delação na Lava Jato, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) escancarou a notória parcialidade da Lava Jato e do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro.

Reportagem de Felipe Bachtold, da Folha, e Rafael Neves, do Intercept Brasil, mostra que se a Lava Jato tivesse aceito a proposta de delação premiada do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, o Brasil saberia como ele montou um mensalão para 120 deputados, que lhe permitiu chegar à presidência da Câmara, onde articulou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e como Michel Temer, usurpador da presidência da República, se beneficiava do esquema.