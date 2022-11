Cotado para o Ministério da Fazenda, Haddad afirma que se reunirá com economistas da transição

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou nesta segunda-feira (28) que terá, nos próximos dias, uma reunião com os integrantes da área econômica da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Haddad é um dos principais cotados para assumir o Ministério da Fazenda no próximo governo.

"Vou ter uma conversa com o Guilherme Mello amanhã à tarde, um café da manhã com o Gabriel Galípolo. Devo encontrar o Nelson Barbosa. Estou autorizado pelo presidente a interagir com os integrantes do grupo de economia", disse Haddad.

Os especialistas citados pelo ex-prefeito da cidade de São Paulo fazem parte do grupo da economia do gabinete de transição.

Nesta segundo, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa afirmou nesta segunda-feira (25) que a definição de um prazo para a duração da "PEC da Transição", apresentada no Senado, atendeu "algumas das preocupações" do grupo da equipe de transição.

