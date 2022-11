Nelson Barbosa: PEC da Transição atende algumas preocupações da equipe de economistas

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa afirmou nesta segunda-feira (25) que a definição de um prazo para a duração da "PEC da Transição" atendeu "algumas das preocupações" do grupo da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Acho que o fato da PEC ter vindo com prazo de quatro anos já atendeu algumas das preocupações", disse ele, destacando importância da PEC da Transição. "Não dá para esperar até primeiro de janeiro".

A proposta, apresentada no Senado, prevê R$ 198 bilhões fora do teto de gastos. Desse valor, R$ 175 bilhões garantirão a retomada do programa Bolsa Família pelos próximos quatro anos.

Segundo a PEC do Teto de Gastos, aprovada na gestão de Michel Temer (MDB) e apoiada pela equipe de Jair Bolsonaro (PL), o investimento do governo federal em um ano deve representar o dos 12 meses anteriores e corrigido somente pela inflação.

O ex-ministro e mais três especialistas fazem parte do grupo de economia da equipe de transição - André Lara Resende, Guilherme Mello e Pérsio Arida.

