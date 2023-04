CPI convoca general Heleno para depor sobre terrorismo bolsonarista em 8 de janeiro

Foi aprovada nesta manhã pela comissão da Câmara Legislativa do Distrito Federal a convocação de 24 novos depoentes edit

ICL

247 - Nesta terça-feira (4) de manhã, durante uma reunião administrativa, a cúpula da CPI do 8 de Janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a convocação de 24 novos depoentes, informa a Jovem Pan. Entre eles estão o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e o cacique José Acácio Serere Xavante, cuja prisão provocou protestos violentos de bolsonaristas em Brasília em dezembro.

Heleno deve comparecer em 4 de maio e Serere em 25 de maio.

O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que já foi comandante militar do Planalto, o coronel Fábio Augusto Vieira, que já atuou como comandante da PM, o coronel Reginaldo Leitão, que foi chefe da Inteligência, a coronel Cíntia Queiroz de Castro, subsecretária de Operações Integradas, e o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que já comandou o 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF, também foram intimados.

O coronel Klepter Rosa, que é o atual comandante-geral da PMDF, juntamente com os PMs reformados Paulo José e Claudio Mendes dos Santos, serão interrogados. Também serão interrogados os empresários Adauto Lúcio Mesquita e Joveci Andrade, que foram apontados como possíveis financiadores dos atos.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

