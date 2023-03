CPI do Distrito Federal que investiga atos terroristas de 8/1 aprova convocação do general Augusto Heleno

Além do ex-chefe do GSI, os parlamentares também aprovaram a convocação do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e de outros suspeitos de envolvimento nos atos terroristas edit

247 - Os deputados distritais aprovaram nesta quarta-feira (15) os requerimentos de convocação do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, e do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, no âmbito da CPI do Distrito Federal que apura os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, além dos ataques à Polícia Federal no dia 12 de dezembro do ano passado.

Segundo o Metrópoles, os integrantes do colegiado também aprovaram a convocação de Rubem Abdalla, Alexandro Lermen e Diego Albs, suspeitos de terem financiado os atos golpistas. “Na mesma deliberação, o general Gonçalves Dias, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), recebeu convite para prestar esclarecimentos”, ressalta a reportagem.

Também foram aprovadas as convocações do general Carlos José Russo Assumpção, que ocupava o segundo maior posto do GSI na época dos atos golpistas, e do tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes, ex-comandante do Batalhão de Guarda Presidencial (BGP).

Os parlamentares aprovaram, ainda, a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas WS Promoções Eirelli, Azê Mídia Ltda., Layout Propaganda Ltda. e Look Painéis.

