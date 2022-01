Crise envolvendo Flávia Arruda, coloca chefe de gabinete de Bolsonaro como possível secretário de governo

Apoie o 247

ICL

247 - A crise envolvendo a secretária de Governo, Flávia Arruda (PL), devido a uma insatisfação de parlamentares sobre a execução de emendas, colocou o nome de Célio Faria Júnior, chefe de gabinete de Jair Bolsonaro (PL), como candidato para assumir seu posto.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, “Faria é da confiança do mandatário e tem bom trânsito com parlamentares, tanto por ter o controle da agenda de Bolsonaro como por ter já atuado na assessoria de relações institucionais da Marinha”.

Flávia é acusada de descumprir acordos e não garantir o pagamento de emendas prometidas para 2021. Mas assessores da secretária dizem que os recursos não foram liberados pelo Ministério da Economia, mas que é natural as insatisfações, pois não haveria espaço no Orçamento para atender a todas as demandas, de acordo com a Folha.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE