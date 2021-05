Crise militar se agrava e comandante do Exército pode renunciar se Pazuello for blindado

247 - A participação do ex-ministro Eduardo Pazuello num comício político de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no último domingo, segue provocando estragos. Generais ouvidos pelo jornal Estado de S. Paulo avaliam que cresce o risco dessa transgressão disciplinar virar motivo para novo embate entre o Palácio do Planalto e o Comando do Exército. “O receio é que a tentativa de blindagem de Pazuello, por parte do presidente Jair Bolsonaro, leve à renúncia do comandante, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira”, informa o jornalista Felipe Frazão, em sua reportagem .

“Se houver uma intervenção política no Exército, Bolsonaro estará desautorizando o comandante. Essa percepção aumentou depois que o presidente proibiu a divulgação de nota pública comunicando a abertura do procedimento disciplinar contra seu obediente ex-ministro. Uma intervenção poderia provocar a renúncia de Paulo Sérgio, porque, na avaliação de oficiais, ele perderia a autoridade para punir casos de indisciplina”, aponta ainda o jornalista.

