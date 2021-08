"Cuida de mim, ministro": Luís Miranda entrega troca de mensagens com Pazuello

De acordo com o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), os prints das conversas provam as pressões dentro do Ministério da Saúde envolvendo a negociações para a aquisição de vacinas edit

247 - O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) entregou à Polícia Federal prints das conversas por Whatsapp com o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que, de acordo com o parlamentar, provam as pressões que o militar estaria sofrendo no comando da pasta.

Segundo reportagem de Igor Gadelha, no site Metrópoles, Miranda pediu proteção a Pazuello horas após se reunir com Jair Bolsonaro no Planalto no dia 20 de junho. "Cuida de mim, ministro", disse o texto.

Os dois acertavam a viagem no dia seguinte em que o parlamentar acompanhou o então ministro na liberação de vacinas em São Paulo. De acordo com Miranda, nessa viagem Pazuello disse que teria "sacanagem tem desde que eu entrei" no Ministério da Saúde.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.