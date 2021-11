Cúpula do governo avalia que falta de agenda de Bolsonaro no G20 foi desastrosa

De acordo com ministros e assessores do Palácio do Planalto, a falta de agendas de peso de Jair Bolsonaro com líderes internacionais foi "muito negativa" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Integrantes do Palácio do Planalto e ministros classificaram como um "fato ruim" a falta de encontros de peso, com líderes importantes, por parte de Jair Bolsonaro na reunião da cúpula dos países do G20, em Roma, na Itália, no último final de semana. De acordo com um ministro, o isolamento de Bolsonaro "era esperado". Ele disse que a ausência de agendas de peso com líderes internacionais foi "muito negativa". A informação foi publicada nesta quarta-feira (3) pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

É comum que o chefe do Estado anfitrião do G20 tenha reuniões com os presidentes dos países presentes. Bolsonaro teve apenas dois encontros bilaterais, sendo um deles com o presidente italiano, Sergio Mattarella. A outra agenda bilateral de Bolsonaro foi com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann.

Ainda segundo a coluna, membros do governo também criticaram o desempenho do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, mas destacaram que a imagem internacional de Bolsonaro não facilitou o trabalho do chanceler.

PUBLICIDADE

No Brasil, Bolsonaro tem reprovação acima dos 50%, de acordo com pesquisas oficiais.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE