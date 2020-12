Dados vazados do Ministério da Saúde tinham ofensas a Lula, Dilma e artistas

Por Fabíola Salani, na Revista Fórum – Os cadastros de políticos de esquerda e de artistas na base de dados do Ministério da Saúde, que inclui pessoas que usam o Sistema Único de Saúde ou que têm plano de saúde, tiveram alterações que incluíram ofensas a seus titulares. É o que mostra reportagem da jornalista Fabiana Cambricoli, do Estadão, publicada nesta quarta-feira (2).

Essa base de dados, com informações de mais de 200 milhões de brasileiros, ficou exposta por uma falha de segurança. O problema foi revelado em outra matéria da repórter.

Ao consultar cadastros de pessoas famosas, a repórter encontrou adulterações em nome ou nome social.

A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) tem dois registros. Em um deles, a reportagem encontrou o nome social com o xingamento “motherfucker”. No outro, o mesmo campo foi preenchido com “Vai Bolsonaro”.

