Damares admite que empregou terrorista em seu ministério

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) admitiu nesta segunda-feira (16) que teve Wellington Macedo como assessor do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele é réu pela tentativa de explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília (DF) no dia 24 de dezembro.

"Esclareço que o senhor Wellington Macedo, investigado no caso de tentativa de ato violento em Brasília-DF, prestou serviços no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre janeiro e outubro de 2019, quando foi exonerado do cargo".

O referido jornalista não era meu assessor direto. Trabalhou na área de comunicação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que, inclusive, funcionava em prédio diferente do Gabinete Ministerial. — Damares Alves (@DamaresAlves) January 16, 2023

Sempre fui uma defensora da democracia. Condeno atos de vandalismo, depredação do patrimônio público e de violência que coloque em risco a vida humana ou a sua integridade física. January 16, 2023

