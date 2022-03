Daniel Silveira cede e sai da PF em Brasília já com tornozeleira eletrônica

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) colocou tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira, 31, informa o portal g1. O parlamentar chegou à superintendência da Polícia Federal em Brasília pouco antes das 15h e deixou o prédio 50 minutos depois, vestindo o dispositivo.

O parlamentar, que resistia à medida, finalmente concordou após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, na quarta-feira, 30, o bloqueio de suas contas bancárias e instituir uma multa diária de R$ 15 mil.

Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou a ser preso em fevereiro do ano passado por divulgar um vídeo com ameaças ao STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE