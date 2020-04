‘Daqui a pouco até prostituição vai ser considerada essencial’, reclama membro da equipe de Bolsonaro

Segundo a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, a ampliação de serviços fora da quarentena criou uma “tensão máxima” em parte do governo edit

247 - Jair Bolsonaro pretende ampliar a lista de atividades essenciais que poderão funcionar apesar das medidas de restrição dos governadores estaduais. Segundo a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, isso criou uma “tensão máxima” em parte do governo.

A jornalista informa que “de acordo com um integrante da equipe de Bolsonaro que foi consultado sobre a iniciativa, a lista estudada era tão vasta que ‘daqui a pouco até zona de prostituição vão considerar essencial’”.

De acordo com um médico que participa de um dos conselhos de combate ao coronavírus, a doença vai se impor no Brasil. “Ela já fechou a Itália, a Espanha, a França, Nova York e diversos estados americanos. E acabará fazendo o mesmo com o Brasil”.

“Não vai ter caixinha de cloroquina que funcione”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.