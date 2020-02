Davi Alcolumbre decide antecipar volta a Brasília

Auxiliares dizem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está analisando “com muita cautela” como reagir às mensagens de Jair Bolsonaro convocando apoiadores para a manifestação do dia 15 de março contra o Congresso edit

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu antecipar seu retorno a Brasília (DF), de acordo com informação publicada pela Revista Crusoé. Auxiliares dizem que o parlamentar está analisando “com muita cautela” como reagir às mensagens de Jair Bolsonaro convocando apoiadores para a manifestação do dia 15 de março contra o Congresso Nacional.

O senador pretendia ficar no Amapá até domingo, mas deve voltar para a capital federal nesta quarta (26) ou nesta quinta-feira (27).