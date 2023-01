De volta ao Brasil, Lula se reúne com ministros da Fazenda, Justiça e Defesa, entre outros

Presidente também conversará com o senador Jean Paul Prates, futuro presidente da Petrobrás edit

247 - De volta ao Brasil após viagens à Argentina e ao Uruguai, o presidente Lula (PT) se reúne com ministros, deputados e um senador nesta quinta-feira (25) no Palácio do Planalto.

Além dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem o presidente se reúne quase que diariamente, também haverá reuniões com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio.

O presidente também vai conversar com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e com o deputado federal Enio Verri (PT-PR).

Também haverá um encontro com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), futuro presidente da Petrobrás.

Confira a agenda do presidente Lula:

10h - Ministro da Casa Civil, Rui Costa, Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Palácio do Planalto

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Palácio do Planalto 11h - Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino - Palácio do Planalto

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino - Palácio do Planalto 15h - Deputada Federal Gleisi Hoffmann e Deputado Federal Enio Verri - Palácio do Planalto

Deputada Federal Gleisi Hoffmann e Deputado Federal Enio Verri - Palácio do Planalto 16h - Senador Jean Paul Prates - Palácio do Planalto

Senador Jean Paul Prates - Palácio do Planalto 17h - Ministro da Defesa, José Múcio - Palácio do Planalto

