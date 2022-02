Defesa apresenta ao TSE dúvidas sobre segurança da urna eletrônica

Apoie o 247

247 - O Ministério da Defesa, comandado pelo general Walter Braga Netto, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 55 questionamentos sobre o processo eleitoral brasileiro, apresentando dúvidas e questionamentos sobre a segurança da urna eletrônica, informou a CNN.

De acordo com a reportagem, o documento sigiloso foi apresentado no dia 17 de dezembro com questões em quatro áreas: técnica, segurança, logística e auditoria. Segundo a CNN, é esse documento que tem embasado a mudança de posição de Jair Bolsonaro (PL) sobre as eleições brasileiras.

Antes, atacava a urna eletrônica, alegando que poderiam haver fraudes. Em seguida, disse que é “quase impossível” ter fraude na urna. Agora, voltou atrás, atacando novamente as urnas eletrônicas, após Braga Netto informá-lo das dúvidas das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e mais especificamente do documento, diz a reportagem.

